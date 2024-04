A Gattopoli è SOS micini, ci cercano famiglie per l'accoglienza, VIDEO

Solo l'anno passato Gattopoli Made in Biella è riuscita a prestare aiuto a 326 gatti, di cui 217 sono stati sterilizzati, in parte con le proprie risorse e in parte con la collaborazione dei Comuni. Ora però l'associazione è in un momento di grande crisi: ogni gatta che viene catturata all'interno delle colonie è gravida, e stanno per nascere davvero tanti micini.

L'ambiente dove questa realtà che ha fatto tanto per il territorio e continua a fare tantissimo, è molto piccolo, ed è per questo che chiede aiuto a qualche persona che possa tenere in stallo qualche futura mamma, e ribadisce l'importanza della sterilizzazione.