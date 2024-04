Biella in lutto per la morte di Ivana Ramella, pioniera della tv privata con il marito Peppo Sacchi

Una vita passata accanto all’istrionico marito Peppo Sacchi, l’uomo che ha aperto la strada, di fatto, alla tv commerciale in Italia. Un primato quello televisivo ancora una volta ideato e prodotto made in Biella, a conferma del fatto che abbiamo una propensione unica nelle invenzioni e nel tracciare la strada per il futuro.

Ivana Ramella, giornalista apprezzata per le sue qualità umane e professionali, ha fatto letteralmente da spalla (come amiamo narrare noi che abbiamo lavorato o lavoriamo in tv) a Peppo. Presenza discreta e al tempo stesso insostituibile, ha saputo con abile maestria condurre il marito nel procelloso mare magnum televisivo. Un'icona al tempo stesso.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.30 nella cattedrale di Biella. Sempre in Duomo saranno celebrati i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10 di sabato 6 aprile.