Cossato: Incendio al mercato coperto in mattinata FOTO

Questa mattina, 30 marzo poco dopo le 7, una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella e una del distaccamento volontari di Cossato sono intervenute nella zona del mercato al coperto del comune di Cossato per un incendio che ha interessato un macchinario per la lavorazione di alimenti che, per cause ancora da accertare, aveva preso fuoco.