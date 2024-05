Dolore a Vigliano Biellese, dove un uomo è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua abitazione. Aveva 72 anni.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, erano presenti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. Il magistrato ha affidato la salma per la celebrazione delle esequie funebri. Il fatto è avvenuto ieri, 12 maggio.