Biella: Passa la via Crucis e ragazzi extracomunitari inveiscono e bestemmiano contro la processione

Bruttissimo e preoccupante episodio di intolleranza religiosa ieri sera a Biella durante la processione della via Crucis. Da quanto riferito da un volontario che prestava servizio per l'evento, al passaggio del corteo un gruppo di ragazzi extracomunitari ha cominciato ad inveire e proferire bestemmie rivolgendosi ai fedeli. I Carabinieri sono arrivati sul posto ma i disturbatori si sono immediatamente ed opportunamente dileguati prima del loro arrivo. I Carabinieri procedono con le indagini per l'identificazione dei soggetti.