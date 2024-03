Biella, auto contro un palo: sono tre le persone coinvolte.

Sono state coinvolte tre persone nell'incidente verificatosi questa mattina, sabato 30 marzo a Biella intorno alle 6, all'incrocio fra via Fratelli Rosselli e via Gersen. Un'auto con tre occupanti ha perso il controllo, per cause da accertare, ed è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. I sanitari del 118 e Forze dell'Ordine, Polizia e Carabinieri, hanno soccorso le persone mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona interessata.