Il denso fumo che usciva da un appartamento di Biella in via Piemonte, ieri sera, venerdì 29 marzo, intorno alle ore 23.30, ha messo in allarme il vicinato e sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Il celere intervento dei Vigili del Fuoco che hanno subito rimosso due materassi in fiamme, ha evitato che il fuoco si propagasse oltre. Sul posto Polizia e 118 per prestare assistenza alle persone.