Biella, “La sua Africa”: il successo della mostra fotografica, FOTO

Finora sono stati moltissimi i visitatori della mostra fotografica «La sua Africa» organizzata dalla Fondazione Maria Bonino nelle sale espositive del Museo del Territorio di Biella, per ricordare la pediatra biellese a 19 anni dalla sua morte.

L’evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Biella è stato inaugurato il 16 marzo e terminerà il 14 aprile con i seguenti orari: giovedì dalle 10 alle 14 - venerdì dalle 14 alle 18 – sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 con apertura straordinaria a Pasqua, dalle 10 alle 18.

All’inaugurazione hanno presenziato l’Assessore alla Cultura, Massimo Gaggino e l’Assessore alle Politiche Sociali e Assistenziali, Dott.ssa Isabella Scaramuzzi.

Elvezio Pagani, autore degli scatti, era presente all’inaugurazione della mostra e si è intrattenuto a lungo con i presenti raccontando le storie e le emozioni vissute, realizzando le fotografie scattate tra il 2006 e il 2011, nella regione di Iringa e Njombe, dove aveva vissuto e lavorato anche Maria Bonino.

Il suo legame profondo con l’Africa è nato quando la figlia Manuela, terminati gli studi universitari, si è trasferita in Uganda per un soggiorno di volontariato a favore della comunità locale e lui l’ha raggiunta mettendo a disposizione le sue competenze professionali di elettromeccanico. Racconta di quel periodo che I medici “riparavano” le persone e io riparavo i letti e gli apparecchi medici, sono loro i veri eroi.

La sua generosità l’ha portato al voler donare i suoi scatti alla Fondazione Maria Bonino che ne ha fatto tesoro da condividere, realizzando alcune mostre che hanno riscontrato un notevole successo.

Giovedì scorso nella sala dei convegni del Museo del Territorio si è tenuta un’interessante conferenza sulla situazione socio economica dell’Africa subsahariana grazie all’intervento del Dott.Marco Trovato, direttore della Rivista Africa, che ha dialogato con il Dott. Marco Berchi, collaboratore de La Stampa.

La riflessione ha portato a riconoscere le responsabilità dell’Occidente e dell’Oriente riguardo allo sviluppo e alla situazione attuale del continente africano.

Ha toccato poi il tema della sanità ricordando come la Fondazione Maria Bonino giochi un ruolo molto importante nel rendere accessibili le cure anche a chi non ne ha le possibilità e nell’avere come scopo di alcuni progetti la formazione di personale medico e paramedico locale. Tutto ciò nella modalità che, come ben ha ricordato il Dott. Trovato, rispetta la realtà locale ed è profondamente incarnata nel territorio.

Sempre nell’ambito della mostra, il prossimo appuntamento dedicato ai più piccoli dai 5 anni sarà “L’Africa di Maria: immagini e storie” che avrà luogo il 5 aprile 2024, alle ore 17, presso la Biblioteca Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi – Palazzina Piacenza – in Piazza Lamarmora, 5 a Biella.