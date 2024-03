A Benna a scuola Cloud aiuta i bimbi a ridurre l'ansia e a stimolare l'attenzione, FOTO

E' un Labrador Retriever femmina di 2 anni, si chiama Cloud. Assieme a Valeria Bonardi, Addestratore Cinofilo e Coadiutore Pet Therapy, la settimana scorsa è entrata alla elementari e all'asilo di Benna. Il progetto si chiama "A scuola con Cloud" e ha come obiettivo permettere ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di beneficiare della Pet Therapy anche in ambito educativo.

"Ci abbiamo lavorato molto e finalmente la settimana scorsa il progetto pilota è partito - spiega il sindaco di Benna Cristina Sitzia - . Si prevedono incontri con cadenza quindicinale presso i due plessi scolastici dal mese di marzo al mese di maggio, per un totale di 12 incontri. E' stato molto emozionante sia per i bimbi che per le maestre".

Il progetto sarà condotto da Valeria Bonardi in collaborazione con il corpo docenti delle due scuole, in maniera che possa essere calibrato sulla realtà in cui si andrà a lavorare. "L'obiettivo è proprio intervenire in alcune situazioni di fragilità - continua il sindaco - . Tra i principali obiettivi del progetto ci sono quello di ridurre ansia ed aggressività nei bimbi, la solitudine reale e percepita, stimolare la motricità, migliorare le abilità cognitive, acquisire capacità di accudimento e riconoscimento delle emozioni, oltre che sviluppare competenze ecologiche, motorie fini e di coordinazione attraverso la cura dell’animale. La costruzione degli obiettivi sarà personalizzata, di conseguenza in un bambino potrebbero essere perseguiti solo alcuni degli obiettivi riportati o ideati obiettivi non riportati sulla base delle esigenze del soggetto".

La metodologia utilizzata sarà inizialmente la conoscenza di Cloud, il primo approccio con l’animale al fine di instaurare dei legami e ottenere benefici fisici e psichici, comprendendo la corretta interazione uomo – animale, partendo dall’animale domestico come animale da compagnia per arrivare al ruolo del cane nelle operazioni di salvataggio.