Un grande ritorno al Biella Jazz Club martedì 19 marzo alle 21.30 “Jazzera Brazilian Jazz” Gledison Zabote al sax, Cesar Moreno al pianoforte, Marcinho Pereira alla batteria e Paul Zogno al basso.

Il gruppo "Jazzera" dimostra, con il proprio sound, che la musica brasiliana va oltre gli stereotipi legati al samba e alla bossa nova. Nonostante questi generi abbiano contribuito alla loro formazione, il gruppo testimonia come molti artisti brasiliani hanno saputo andare oltre, sperimentando la fusione del jazz con la musica brasiliana. Grazie alle loro esperienze musicali variegate e alla collaborazione con musicisti di diverse tradizioni, "Jazzera" ha creato un suono unico che rappresenta l'evoluzione della musica jazz brasiliana nel tempo.

Il quartetto porta in scena brani originali e standard della musica brasiliana, riarrangiati per rispondere alle necessità creative della band. Ancora pochi posti disponibili per il secondo set per “Danilo Perez Trio”, con Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso e Adam Cruz alla batteria, venerdì 22 marzo, il secondo set ha inizio alle 22.30.

La stagione del Biella Jazz Club è finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella Assessorato alla Cultura e Consiglio Regionale del Piemonte.