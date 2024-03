Non si vede il vicino da giorni, trovato senza vita in casa: aveva 63 anni (foto di repertorio)

Da alcuni giorni un residente non vedeva il vicino di casa. Così, preoccupato, ha allertato le forze dell'ordine che, una volta sul posto, hanno appurato la tragica verità: l'uomo era privo di vita all'interno del suo alloggio.

A stroncarlo, molto probabilmente, un malore improvviso. È successo ieri pomeriggio, a Biella. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e agli agenti di Polizia, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. La vittima aveva 63 anni. La salma è stata affidata ai familiari.

