"Non toccate i piccolo di capriolo, gli costerebbe la vita"

"In questi mesi nascono i piccoli di capriolo, e se passeggiando nel bosco ti capiterà di incontrarli rispettali, toccarli gli costerebbe la vita".

A lanciare l'appello è il personale di recupero della fauna selvatica della Provincia di Biella: "La madre è sicuramente nei dintorni - spiegano - e sentendo il tuo odore sul corpo del suo piccolo lo abbandonerebbe, e tieni anche il tuo cane al guinzaglio. Anche in macchina vai piano se sei nei pressi di un bosco, ci sono tanti piccoli in giro e non spuntano all'improvviso, se sentono l'auto scappano, quindi non andare troppo veloce".