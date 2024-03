Il Gruppo micologico biellese organizza la cena dai Pargit

Il Gruppo micologico biellese si è messo in moto e per il prossimo 22 marzo ha organizzato la cena dai "Pargit", piatti di antica origine che le nonne di alcune località della Valle Cervo preparavano in particolari circostanze per uscire dal sempre povero, uguale e monotono cibo quotidiano.

L'appuntamento è al Ristorante Biancaneve in frazione Casale a Sagliano Micca.

Nel menu ci sono salam d'la duja (sotto grasso), Bergna (Mocetta nostrana) Beddu d'Sant' Eurosia e Garsun (Crescione e Formaggio Speciale), Carn crua (Carne Cruda) Capunit (Involtini di cavolo ripieni), Fruta d'erbe (Frittatina d'erbette), Ris e riundele (Risotto alla malva) e altre prelibatezze.