Rifiorite alla vita, a Cossato una serata riuscita dedicata alle donne FOTO

Il comune di Cossato ha promosso, in occasione della Festa della Donna, una serata che ha messo insieme diverse realtà del territorio. Sul palco, presentati dall’assessore Pier Ercole Colombo, si sono alternati i due cori Noi cantando e SPE della Parrocchia di Gesù Nostra Speranza. Molto azzeccata la scelta delle canzoni, sia in inglese che in italiano, sempre centrate sul vissuto del mondo femminile.

La parte teatrale è stata affidata ai ragazzi del gruppo teatrale “I copioni” del Liceo del Cossatese. Sono state presentate poesie e scene tratte dal libro di Serena Dandini “Ferite a morte”. Coinvolgente ed emozionante la performance dei giovani attori che hanno messo in scena casi di cronaca che hanno coinvolto donne, prevalentemente vittime dei loro partner.

Donne di ogni nazionalità che sono cadute vittima di amori sbagliati, di violenze terribili: pugnalate, lapidate, uccise con armi da fuoco o dalla furia omicida accecata dall’odio o dalla gelosia. Alla fine, un ringraziamento a tutti i partecipanti per una serata riuscita.