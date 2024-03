Allo spazio Cultura la mostra Maternità di Cecilia Martin Birsa

Verrà inaugurata domani, venerdì 8 marzo, in occasione della “Festa della donna” alle 18,30 allo Spazio Cultura la mostra personale della scultrice biellese Cecilia Martin Birsa. L’artista, ultima allieva di Placido Castaldi, proporrà un’esposizione di sculture in pietra dura di torrente© biellese, tecnica per la quale detiene il copyright.

“Ho scelto di esprimere gli stati d’animo femminili attraverso la carne: il corpo è il mezzo attraverso il quale si esprime l’anima nelle sue infinite sfaccettature. I miei corpi di pietra vogliono raccontare momenti di dolore, di coraggio, di introspezione, di dubbio, di ritrovo del proprio respiro, della bellezza che sta in un’apparente imperfezione che poi si rivela essere soltanto armonia”, racconta la scultrice biellese.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 14 aprile; inoltre l’artista organizzerà dei laboratori artistici per bambini e adulti allo Spazio Cultura. I lavori di Birsa dedicati alla donna vengono esposti per la prima volta a Biella e hanno un forte legame con la materia da cui nascono e il territorio biellese, le pietre raccolte dal torrente Elvo, il cui suono è il sottofondo costante delle giornate in montagna dell’arista che ha scelto di vivere nel piccolo borgo di Bagneri, sono state levigate dall’acqua per un’infinità di tempo prima di divenire sculture e le rocce, nate in epoche primordiali da antiche lave permianiche formatesi ai tempi del perduto oceano ligure-piemontese e da ghiacciai scomparsi, erano forme armoniose e rotonde: perfette per il racconto del femminile che si trova in ognuno di noi.

Il progetto è realizzato in collaborazione con: Centro Aiuto alla Vita di Biella, Associazione Far Pensare, Associazione Underground e Casa Rifugio.

Le opere saranno esposte dal 9 marzo al 14 aprile 2024 Spazio Cultura – Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; Orari: Lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30; Sabato e domenica 16.00-19.00; 1° aprile (Pasquetta) 16.00-19.00; Chiuso a Pasqua Ingresso libero.

Possibilità di visite guidate e incontri con le scuole

Per prenotazioni: info@ceciliascultrice.it 3493244026

WORKSHOP CON L’ARTISTA Per famiglie Partecipazione libera Sabato 23 marzo, ore 16.00

Sabato 6 aprile, ore 16.00 Info e prenotazioni: info@ceciliascultrice.it 3493244026