Piero e Lena, adottati e abbandonati. L'appello di Bulli e Pupe con la Coda: "Dateci una mano"

"Questa è una storia triste, di quelle che non si vorrebbero mai sentire..Piero e Lena erano stati adottati e ora sono stati abbandonati... per la seconda volta. Noi cerchiamo per loro uno stallo, almeno inizialmente per toglierli dal freddo e dal gelo, e poi speriamo in un'adozione, se lo meritano, povere bestiole". E' appello di Bulli e Pupe con la Coda Odv per questi due cagnolini.

Piero e Lena vivono in un giardino, in un paesino Valle Cervo, la loro casa è oramai vuota e sono soli, ad accudirli sono solo i vicini. Il freddo entra nelle lo ossa e il dolore nel loro cuore.