Alessandro Cherchi del Gae Aulenti primo classificato a “Una domanda per autore”, il VIDEO della vittoria

Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Cherchi, ho 17 anni e frequento il quarto anno del corso Agrario presso l'IIS Gae Aulenti. Sono molto contento di aver partecipato al concorso “Una domanda per autore”.

Tra gli scrittori che quest’anno si sono classificati finalisti del premio “Biella Letteratura e Industria” ho scelto il romanzo “Nina sull'argine” di Veronica Galletta.

La scelta è stata condizionata dal particolare coinvolgimento nella presentazione della trama del romanzo, ma anche dal percorso di studi dell’autrice poiché anche lei, come me, ha svolto studi tecnici. Per la molteplicità degli spunti trattati, più andavo avanti nella lettura e più mi rendevo conto che formulare una sola domanda non era un compito semplice. Poi ho pensato al fulcro centrale del racconto, ovvero i sentimenti della protagonista ed è per questo che ho riflettuto sull'equilibrio interiore. Se la scelta della domanda non si presentava essere semplice, ben chiaro era il luogo dove volevo registrare il filmato: un ambiente fluviale. E come non poter scegliere il Gorgomoro, un luogo immerso nella natura dove si può trascorrere del tempo in tranquillità accompagnati dal fruscio dell'acqua e delle foglie?

Con l’invito a tutti di leggere il libro e di guardare l'elaborato video che mi ha portato alla vittoria, vi auguro una buona lettura e visione!