Schianto fatale nella notte a Caselle, centauro 44enne perde la vita

Tragedia nella notte a Caselle. Un motociclista di 44 anni ha perso la vita sulla strada provinciale 2. Era in sella alla propria Honda Hornet quando, per cause in fase di accertamento, ne ha perso il controllo, schiantandosi contro la ringhiera che delimita la pista ciclabile.

Indagano i carabinieri

L'uomo, che era residente a Caselle, è morto sul colpo: inutili tutti i soccorsi. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un incidente autonomo.