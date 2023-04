Scontro auto-moto per una mancata precedenza a Vigliano, giovane finisce in ospedale (foto di repertorio)

Non versa in gravi condizioni il biellese di circa 18 anni, rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di ieri, 1° aprile, in corso Avilianum, a Vigliano Biellese. A causare il sinistro, molto probabilmente, un mancata precedenza.

Coinvolte un'auto, condotta da una 21enne di fuori provincia, e una moto, con a bordo proprio il giovane, residente in paese. Lo stesso è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.