Sila manca da casa da due giorni: l'appello dei proprietari di andare alla sua ricerca tutti insieme

Sila manca da casa da due giorni. L'ultimo avvistamento è stato questa mattina alle 9,30 in via La Marmora a Vigliano e i proprietari hanno organizzato per domani, sabato 1 aprile un ritrovo di amici runner, ciclisti, trekker e amanti dei cani per andare tutti assieme alla ricerca di Sila.

Il ritrovo sarò alle 8,30 in piazza del Sociale, partiranno gruppi in bici, a piedi, di corsa e in auto alla ricerca di Sila. Le zone da battere saranno Candelo zona Baraggia verso Mottalciata, strada Vigliano Chiavazza verso Biella e Cossila verso Oropa.

Chi potesse in altri orari non dovrà far altro che contattare i seguenti numeri: 3356839485 o 3383109685 per coordinare le ricerche.

Grazie Grazie Grazie