FAI di primavera, arriva "Gusto al centro" a Valdilana

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna Gusto al Centro, il mercatino dei piccoli produttori al Centro Zegna di Valdilana.

L’evento, realizzato dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi in collaborazione con Oasi Zegna , rappresenta un momento di aggregazione dei produttori biellesi sotto un’insegna comune e con un’immagine coordinata, segno di un’appartenenza ed identità territoriale in grado di generare curiosità ed interesse per nuovi flussi turistici legati all’enogastronomia ed alla cultura.

Più di venti produttori locali porteranno verdure e frutta a km zero, succhi di frutta, e prodotti da forno, pasticceria varia, prodotti da latte vaccino e di capra, salumi, miele e smielate, liquori, conserve, marmellate, salse e sughi, mostarde, birre artigianali, vini, riso, condimenti, zafferano, frutta e verdura bio, nocciole e dolci A questi espositori saranno affiancati anche piccole aziende artigiane locali: manufatti con stoffe stampate a mano, opere in vetro, cesteria. Inoltre saranno presenti gli stand infomativi di Let Eat BI, Associazione EGDA con un suo stand promozionale e il gioco “le erbe nel piatto”, il Giardino Belvedere di Caprile con le sue buste di semi di piante e fiori, Slow food Biella e Associazione biellese del castagno con il laboratorio “Castagne e mieli biellesi per il biscotto “perfetto”: degustazione guidata di biscotti ideati da cuochi e forni del territorio”.

Passeggiando tra le bancarelle si potrà ascoltare l’ottima musica del gruppo Keily's Folk di Ivrea, con il suo ricco repertorio di brani dall’atmosfera irish. Per i bambini ci saranno dalle ore 11 i laboratori creativi guidati da Roberta Fontolan, che proporrà la stampa di fiori su stoffa a partire da frutta e ortaggi. Alle ore 15.30, la conferenza della gastronoma Mina Novello su “Erbe e non solo nei rimedi popolari” Possibilità di street food in varie postazioni L’evento si terrà anche in caso di pioggia, approfittando dello spazio coperto sotto i portici.

Per info: info@alpibiellesi.eu www.alpibiellesi.eu/mercatino-primaverile-2023/