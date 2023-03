Fondi europei e intelligenza artificiale al centro della missione romana del presidente Alberto Cirio

Intelligenza artificiale e fondi europei al centro della giornata romana del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. In mattinata il presidente ha incontro il Ministro per gli affari europei, il Pnrr, la politica di coesione e il Sud Raffaele Fitto sulla ripartizione e sull'erogazione dei fondi Fsc, ovvero i Fondi sviluppo e coesione per la programmazione 2021-2027.«Un incontro costruttivo e collaborativo nel quale è stata ribadita la volontà mia e del Governo di intraprendere un percorso condiviso con le Regioni nell’utilizzo delle risorse europee e nazionali, al fine di realizzare misure e interventi in grado di garantire realmente la crescita, lo sviluppo e la competitività dei territori» afferma il Ministro Raffaele Fitto.

Soddisfazione è espressa anche dal presidente Cirio: «Quello con il ministro è stato un incontro utile e positivo. Il Piemonte è considerato una regione virtuosa nella gestione dei fondi europei e pertanto sarà tra le prime, entro l'estate, a sottoscrivere con il governo l'intesa per l'assegnazione delle nuove risorse» spiega il presidente. Gli importi saranno quantificati nelle prossime settimane. Nel pomeriggio si è svolta poi la riunione con il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini per affrontare il tema dell'intelligenza artificiale.

«Con il ministro abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento delle procedure per la costituzione del Centro di ricerca per l'intelligenza artificiale di Torino dedicato all’automotive e all’aerospazio per cui è confermato nel Bilancio dello Stato il finanziamento di 20 milioni» spiega il presidente Cirio. Prosegue intanto l'iter per la definizione dello statuto. I tecnici nominati dai ministeri dell'Università e ricerca, Mimit e Mef hanno infatti concluso la redazione del testo che potrà essere approvato nelle prossime settimane.