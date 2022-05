Occhieppo Inferiore: Auto fuori strada, all'arrivo dei soccorritori il conducente non c'è

Occhieppo Inferiore: auto fuori strada, Vigili del Fuoco chiamati dai Carabinieri per aiutare nelle ricerche del conducente, foto archivio

E' successo ieri sera, 11 maggio a Occhieppo Inferiore in via Del Sole: un'automobile è stata trovata fuori strada ma del conducente non ce n'era traccia.

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno attivato le ricerche nella zona per trovare tracce del conducente che avrebbe potuto essere nei paraggi ferito, ma senza esito. Le forze dell'ordine risaliranno così al proprietario, che verosimilmente si è allontanato in autonomia e incolume, dalle verifiche sulla targa dell'automezzo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.