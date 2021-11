Una Panchina Rossa a Vallemosso per sostenere le donne vittime di violenza

Domani, alle 10.30, presso il Conad di Vallemosso sarà installata una panchina rossa di fronte al punto vendita, come segno tangibile dell’impegno nel contrasto alla violenza sulle donne. Con il sostegno al progetto Panchine Rosse, lanciato dagli Stati Generali delle Donne, i Soci sul territorio e Conad Nord Ovest vogliono dare il loro contributo e sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza sulle donne.

Un gesto simbolico che testimonia l’impegno Conad, da sempre sensibile alle tematiche sociali e vicina alle comunità con azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà come le donne che subiscono violenza e che combattono ogni giorno per il diritto all'eguaglianza e alla libertà, ma anche un’attività di sensibilizzazione, educazione e informazione verso le nuove generazioni, con il coinvolgimento degli istituti scolastici. La panchina presso il punto vendita di Vallemosso è una delle centinaia di panchine già donate dai Soci Conad Nord Ovest sul territorio come simbolo della vicinanza alle donne vittime di violenza in occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza di genere. In Piemonte siamo a 30 panchine rosse donate ed il progetto continua.

Il progetto a Vallemosso ha coinvolto gli istituti scolastici, l’amministrazione comunale e l’Associazione “NON SEI SOLA” di Biella, un punto di ascolto per le donne vittime di violenza. Sulle panchine rosse sono state applicate delle targhe con i contatti dell’associazione e il numero nazionale antiviolenza 1522 , in modo da offrire a chi ne avesse bisogno, le informazioni utili per emergenze, richieste di aiuto e denuncia. “In un periodo storico in cui gli episodi di violenza sulle donne sono aumentati, anche a causa del lockdown, abbiamo deciso di scendere in campo con un’altra importante iniziativa. Le panchine rosse – ha spiegato Silvia Braga Socia Conad Nord Ovest e titolare del Conad di Vallemosso assieme a Giorgio e Roberto – sono un segnale di sensibilizzazione che vogliamo sottolineare per contribuire ad estirpare un fenomeno ancora troppo radicato all’interno della società odierna. Il nostro è un piccolo gesto che vuole richiamare l’attenzione e che grazie al contributo dell’Associazione “NON SEI SOLA” ci permette di supportare le donne in difficoltà: la partecipazione dell’associazione all'iniziativa consente al progetto di assumere grande valore”.

"L'iniziativa di Conad permette di installare anche nella municipalità di Valle Mosso una panchina rossa – spiega l’assessore Prederigo Elisabetta - Nel territorio del Comune di Valdilana ne esistono già tre, segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione e delle associazioni del territorio alla lotta alla violenza contro il genere femminile. Ringraziamo Conad Valle Mosso per aver aderito al progetto nazionale dell'azienda e per la collaborazione che sempre offre a tutte le iniziative del territorio (progetti scuola, buoni spesa). Grazie anche ai ragazzi e agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado “Mario Andrion” per aver voluto prendere parte all'iniziativa. L' educazione al rispetto è fondamentale per donne e uomini del domani, liberi da pregiudizi e condizionamenti culturali."

“L’inaugurazione di una nuova panchina rossa sul territorio porta con sè ogni volta un segnale importante. - commenta Ilaria Sala Presidente dell'ass. Non Sei Sola - Essa è non solo un simbolo con cui si trasmette vicinanza alle tante donne vittime di violenza, ma ha anche lo scopo di informare, sensibilizzare e denunciare un fenomeno che pare non avere fine - come emerge dai fatti di cronaca dell’ultima settimana. “È fondamentale che ci sia un lavoro di rete sempre più forte tra Enti, Istituzioni e associazioni per portare avanti tutte le azioni di sostegno delle donne, attraverso l’attivazione di politiche e la diffusione di buone pratiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e favorire così l’uscita delle donne dalla violenza. Le donne – conclude Ilaria Sala - devono sapere che a Biella c’è un centro antiviolenza a cui possono rivolgersi per avere ascolto, protezione (atttaverso la casa rifugio) e sostegno psicologico.”

L’iniziativa, promossa da Conad Nord Ovest si inserisce nel grande progetto nazionale di sostenibilità "Sosteniamo il futuro" come importante tassello dell’impegno sociale di Conad. Già da tempo Conad sostiene i diritti delle donne contro ogni violenza e supportando associazioni coinvolte ogni giorno sul campo allo scopo. In questi anni sono stati devoluti da Conad oltre 500.000 euro a sostegno dei centri antiviolenza, dei progetti di formazione, sensibilizzazione e prevenzione. Panchine Rosse è un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato nel 2016 dagli Stati Generali delle Donne che invita Comuni, associazioni, scuole e le imprese di tutta Italia ad inaugurare le panchine rosse su tutto il territorio italiano come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. Con l’installazione delle panchine rosse, che rappresentano simbolicamente un luogo di incontro, si vuole testimoniare inequivocabilmente l’impegno di Conad nei confronti dell’universo femminile, per non far sentire sole le vittime nella lotta contro la violenza e per diffondere consapevolezza su questo preoccupante fenomeno con un segno tangibile di un impegno quotidiano volto ad aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza.

Dall’inizio della pandemia in Italia si è manifestato un preoccupante aumento degli episodi di violenza sulle donne. Secondo il Ministero della Salute, nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo 2020, in piena emergenza Covid-19, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019).