Come sentirsi parte della tradizione tessile, se ne parla ne "Il filo nascosto", Foto

Al Museo del Territorio Biellese ieri è stato presentato il Leporello “Il Filo Nascosto”, sviluppato da un’idea di Simone Ubertino Rosso. Uno strumento di divulgazione per comprendere e sentirsi parte di una tradizione d’eccellenza come quella tessile che caratterizza il nostro territorio.

Il percorso è stato sviluppato partendo dal concetto di circolarità che ha permesso di individuare in un “leporello” un elemento narrativo che possa svolgersi e ipoteticamente chiudersi su sé stesso. Il leporello si sviluppa su due lati. Sul fronte la storia di come la lana di una pecora si trasforma in un tessuto e poi in un abito di qualità. Dalla tosa, passando per il lavaggio, la pettinatura, la filatura, la tintura, l’orditura, la tessitura, il prezioso controllo qualità e infine la giacca. Sul retro, 8 (s)punti per parlare di come le aziende del distretto tessile biellese hanno saputo declinare il concetto di sostenibilità negli anni, dando alcuni consigli ai piccoli lettori affinché diventino dei consumatori più consapevoli, perché la responsabilità passa non solo attraverso la conoscenza di cosa mangiamo, ma anche di cosa indossiamo.

Questo coinvolgente percorso continuerà domani, sabato 9 e 16 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, con i laboratori per bambini e famiglie "Trova il segreto nascosto della nostra tradizione tessile”: a partire da stupende strisce di cartoncino, scarto nuovo e pulito di tipografia, ogni partecipante creerà il suo personale Leporello. I laboratori si svolgeranno presso il Museo del Territorio Biellese.