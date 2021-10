Addio professor Renzo Bielli, domani i funerali in Duomo (foto di repertorio)

Si celebreranno domani, martedì 5 ottobre, i funerali del professor Renzo Bielli, scomparso nei giorni scorsi all'età di 95 anni. Nato a Costigliole d'Asti, il docente era venuto a Biella con i genitori, i fratelli e le sorelle.

“Si dedicò agli studi laureandosi a pieni voti – raccontano i familiari - Insieme al fratello Remo e alla sorella Giuseppina pensarono al mantenimento della famiglia e all'istruzione dei più giovani, tra cui Olga e Franco (ex vicesindaco di Biella ndr) mentre Luigi, Roberto e Giulio furono arruolati e mandati rispettivamente in Russia, Iugoslavia e Libia da dove fortunatamente tornarono”.

Bielli insegnò letteratura classica (italiano greco e latino) fino all'età della pensione al Liceo Classico (nel biennio del Ginnasio) formando generazioni di studenti. Rigoroso ma allo stesso tempo umano, l'insegnamento era una vera e propria passione. “Entrato 18 anni fa in casa di riposo Villa Poma per motivi di salute – spiegano i familiari - ha voluto donare tutto l'arredamento del suo studio alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella oltre a 1600 libri, tra cui alcuni dal valore storico”. Le esequie funebri avranno luogo domani, alle 15, in Duomo.