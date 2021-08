Da Oslo a Capo Nord in bici: l’avventura di Massimo Biasetti tra le terre incontaminate della Norvegia FOTO

Un viaggio sulle due ruote durato 21 giorni, un percorso di circa 2.500 chilometri con 20.000 metri di dislivello. Questa è l’impresa in cui si è cimentato Massimo Biasetti, ex sindaco di Trivero e amante dei paesaggi montani. “Era una cosa che avevo in mente già da molto tempo – racconta Biasetti – perché conosco la Norvegia ed è il posto ideale per chi ama i territori di montagna e la natura”.

Con tanta volontà è cominciata lo scorso 10 luglio l’avventura dell'ex amministratore comunale: “Lo stesso obiettivo ha contribuito in maniera decisiva al fascino di questo viaggio. Capo Nord è un mito ispiratore”.

Ma non sono solo i desideri che si realizzano e la bellezza dell’ambiente a rendere unici questi momenti e il loro ricordo; anche le difficoltà e gli sforzi fatti per superarle costituiscono un ingrediente essenziale dell’esperienza: “Ho dovuto affrontare la pioggia per una decina di giorni e adattarmi meglio che potevo tra tenda e altri alloggi, non sempre facili da trovare – confessa Biasetti – e, ad un certo punto, sono anche rimasto senza telefono. Mi son trovato un po’ isolato dal mondo ma per fortuna non è successo niente di grave e son riuscito a rimediare una volta arrivato a Tromsø”.

Amici e familiari, ovviamente, non sono rimasti a guardare e la loro partecipazione si è fatta sentire: “Ringrazio tutti quelli che da casa mi hanno sostenuto. Grazie a loro la motivazione non è mai venuta a mancare”.