Fratelli d'Italia, grande adesione a Biella per la raccolta firme delle 4 proposte di legge

Grande adesione ai gazebo allestiti in via Italia, a Biella, dai rappresentanti locali di Fratelli d'Italia.

“Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione registrata per la raccolta firme a favore delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare promosse dal presidente del partito Giorgia Meloni: elezione diretta del Presidente della Repubblica; abolizione dei Senatori a vita; tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione; supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo – spiega il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Cristiano Franceschini - Ringrazio tutti gli iscritti , i simpatizzanti e i tanti cittadini che con la loro firma hanno condiviso le proposte di riforma di Fratelli d’Italia, a dimostrazione del fatto che è indispensabile rilanciare la battaglia della destra italiana per il presidenzialismo e per il rispetto della sovranità popolare, per l’autonomia dell’Italia a livello comunitario, per l’abolizione dei Senatori a vita e per il tetto massimo alla pressione fiscale”.