Vigliano, incidente con auto ribaltata: il conducente era ubriaco

E' cosciente e si trova attualmente ricoverato all'ospedale di Ponderano, in osservazione, il 68 enne protagonista dello spaventoso incidente avvenuto, ieri sera, intorno alle 19 a Vigliano. All'uomo è stata anche effettuata l'analisi del sangue per verificare l'alcol in corpo.

In effetti, è risultato positivo con un tasso superiore a 2 ovvero ben oltre quattro volte il massimo consentito dalla legge. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Biella.

