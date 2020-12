Accusa un malore e viene trasportato con l'elicottero all'Ospedale: paura a Piedicavallo

Paura in frazione Montesinaro, nel territorio di Piedicavallo. Nella prima mattinata di ieri, 13 dicembre, una persona avrebbe accusato un malore preoccupando chi si trovava in sua compagnia, che ha immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza con a bordo un medico del 118 e un tecnico del Soccorso Alpino che hanno provveduto ad assistere la persona e a trasportarla in barella a bordo dell'elicottero. In seguito, è stato portato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.