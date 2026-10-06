Sanità: Sala (sindaco Milano), 'relazione tra università e imprese centrale in scienze della vita'

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(Adnkronos) - "Le città, così come il mondo, attraversano dei cicli. Credo fortemente che il nuovo ciclo che Milano può intraprendere si debba basare sulla relazione tra le università, le imprese e la nuova imprenditoria, forti dello sviluppo che alcuni settori, tra cui le scienze della vita, hanno avuto in questi anni. Il Bracco Innovation Day ha il merito di concretizzare dei pensieri e di spiegare quello che realisticamente si può fare. Credo che la nostra Italia abbia tante carte da giocarsi, perché abbiamo ottimi livelli di istruzione, tanta creatività, tanta voglia di lavorare. Bisogna peró chiamare le imprese a fare la loro parte - credo che lo vogliano fare senz'altro - e a lavorare in rete, anche insieme alla politica". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, partecipando oggi a Milano al Bracco Innovation Day 2026, svoltosi presso lo Human Technopole di Mind - Milano Innovation District e dedicato alle trasformazioni dettate da Ai, terapie avanzate e medicina di precisione nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.