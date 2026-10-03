Su Nuraghe-Pizza Flash, mercoledì la prima gara in campionato

Mercoledì 7 ottobre, alle 21, sul campo di via Oremo, “Su Nuraghe-Pizza Flash” affronterà “NVP Oremo” nella prima giornata del campionato provinciale amatoriale di calcio a 7. Per la formazione biellese, nata dalla fusione tra Su Nuraghe Calcio 1978 e Pizza Flash 2015, sarà l’esordio ufficiale nella stagione 2026-2027.

La nuova squadra si presenta con uno stemma che riunisce i Quattro Mori di Sardegna, il profilo di un nuraghe, l’orsa di Biella e una saetta, richiamo a “Flash”. Simboli che identificano le due realtà e il legame con i territori di origine.

A caratterizzare l’avvio della stagione saranno anche le nuove divise, realizzate da 2G World di via Cottolengo a Biella. Al lavoro di Laura e Gabriele ha partecipato Yassir, giovane stagista diplomato al Liceo Artistico dell’Istituto Superiore “Giuseppe e Quintino Sella” di Biella. Un’esperienza in sintonia con i valori di partecipazione e inclusione promossi dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella.

«Il sostegno reciproco nel gioco, come nella vita, è lo spirito con cui i nostri giovani scendono in campo – sottolinea il presidente Battista Saiu –. Inaugurano la stagione 2026-2027 indossando con orgoglio antichi colori e con riconoscenza verso tutte le persone che li accompagnano e li sostengono, anche nella preparazione delle divise».

Il campionato, organizzato da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, coinvolge oltre mille giovani biellesi, di nuova e vecchia origine. Per “Su Nuraghe-Pizza Flash” sarà il primo confronto di una stagione che porterà in campo la nuova identità della squadra.