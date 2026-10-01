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Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
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Video | 01 ottobre 2026, 15:44

Levorato (Fidal Nazionale): "Atletica insegna valori utili anche nel mondo del lavoro"

Levorato (Fidal Nazionale): &quot;Atletica insegna valori utili anche nel mondo del lavoro&quot;

(Adnkronos) - Praticando l'atletica "impari, oltre allo sport, a rapportarti con le persone, le regole e la disciplina. Sono tutti aspetti che saranno utili, poi, un giorno nel mondo del lavoro. Questa è la nostra missione". Sono le parole di  Manuela Levorato, vicepresidente Fidal Nazionale, in occasione dell'evento di presentazione, organizzato presso il Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione 'Il futuro dell'atletica va in scena', promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica. 

 

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