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Video | 01 ottobre 2026, 15:44

Angelotti (Bracco Atletica): "Noi ci occuperemo dell'agonismo, Atletica Teatro alla Scala dell'attività amatoriale"

Angelotti (Bracco Atletica): &quot;Noi ci occuperemo dell'agonismo, Atletica Teatro alla Scala dell'attività amatoriale&quot;

(Adnkronos) - "Atletica Teatro alla Scala si occuperà dell'attività giovanile fino a 16 anni e amatoriale. Bracco Atletica seguirà l'attività agonistica, anche ad alto livello. Con il nostro supporto verrà poi offerto il supporto di psicologi e allenatori per affiancare i giovani in questo percorso". Così Franco Angelotti, presidente di Bracco Atletica, alla presentazione del progetto di collaborazione 'Il futuro dell'atletica va in scena', promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica e organizzato a Milano. 

 

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