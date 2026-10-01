Angelotti (Bracco Atletica): "Noi ci occuperemo dell'agonismo, Atletica Teatro alla Scala dell'attività amatoriale"

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(Adnkronos) - "Atletica Teatro alla Scala si occuperà dell'attività giovanile fino a 16 anni e amatoriale. Bracco Atletica seguirà l'attività agonistica, anche ad alto livello. Con il nostro supporto verrà poi offerto il supporto di psicologi e allenatori per affiancare i giovani in questo percorso". Così Franco Angelotti, presidente di Bracco Atletica, alla presentazione del progetto di collaborazione 'Il futuro dell'atletica va in scena', promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica e organizzato a Milano.