Scioperi, il 2 ottobre il primo stop generale: treni, scuola e sanità, tutte le date

(Adnkronos) -

Ottobre mese di scioperi: in programma domani, venerdì, 2 il primo di una lunga serie di proteste che interesseranno diversi settori nel corso del mese. Si parte con lo sciopero generale proclamato da Csle con l'adesione di Fi-si e si chiude il 30 ottobre con un'altra mobilitazione generale. In mezzo, numerosi stop interesseranno trasporti, scuola e altre categorie.

Il primo sciopero generale, quello del 2 ottobre proclamato da Csle con l'adesione di Fi-si, riguarderà ferrovie, agricoltura e allevamento, marittimi, enti locali, forze dell’ordine, scuola, vigilanza privata, sanità e metalmeccanici.

Per quanto riguarda le ferrovie, lo sciopero sarà limitato alla fascia dalle 11 alle 14.

Le richieste alla base della protesta, fa sapere la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, sono "abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce attuale; aumento degli stipendi per permette alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana; avvio verso un indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni; e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non".

Dopo lo stop generale del 2 ottobre, il mese proseguirà con una serie di proteste che interesseranno trasporti, scuola, giustizia, telecomunicazioni e altri settori, con mobilitazioni nazionali e locali.

Il 3 ottobre è in programma lo sciopero del personale AMT di Genova, proclamato da CUB Trasporti. Per il trasporto urbano sono previste le fasce di stop dall'inizio del servizio alle 5.30, dalle 9.30 alle 17 e dalle 21 a fine servizio. Per l'extraurbano, dall'inizio del servizio alle 6, dalle 9 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Per la ferrovia Genova-Casella, dall'inizio del servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Dal 5 al 7 ottobre è prevista l'astensione nazionale dei magistrati onorari. La mobilitazione è stata proclamata da Nuova Magistratura Onoraria. Al centro della protesta ci sono, tra le altre cose, la richiesta di stabilizzazione e la contestazione delle differenze di trattamento tra magistrati onorari entrati in servizio prima e dopo il 2017. Il 6 ottobre è inoltre previsto un sit-in davanti al ministero della Giustizia.

L'8 ottobre la protesta si sposta in Sicilia con lo sciopero dei lavoratori di Fs Security, dalle ore 6.00 alle ore 22.00. La mobilitazione, proclamata da Fast Confsal e Orsa Trasporti, non comporterà automaticamente il blocco della circolazione ferroviaria regionale, visto che interessa una specifica categoria di lavoratori. Dal 12 al 13 ottobre saranno invece coinvolti i lavoratori di Rfi in Sicilia, con lo sciopero indetto da Uiltrasporti dalle ore 21 del 12 alle ore 21 del 13 ottobre.

Il 9 ottobre sarà la giornata di sciopero del trasporto pubblico locale a Milano, Como e Monza della Brianza. Sono due le proteste proclamate dai lavoratori di Atm Milano e Net, una da Confial Trasporti e l'altra da Ai Cobas, che rischiano di creare disagi alla mobilità locale dalla mattina fino alla fine del servizio.

Il 10 ottobre sarà la volta di Firenze, con lo sciopero dei dipendenti di Gest (la società che gestisce la tramvia) proclamato da Cobas Lavoro Privato per 24 ore. Sono previste fasce garantite dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Il 12 ottobre è in programma lo sciopero del trasporto pubblico locale di Bari, con il personale Amtab che si fermerà dalle 8.30 alle 12.30.

Il 14 ottobre è in programma uno sciopero generale regionale proclamato dalla CGIL in Toscana, per l'intera giornata e per i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali. Sono esclusi il trasporto aereo e il personale di Gest Firenze. Nel settore ferroviario lo stop è previsto dalle 9.01 alle 17, mentre per il trasporto pubblico locale è prevista un'astensione di quattro ore con modalità diverse a seconda del servizio.

Dal 15 al 16 ottobre si ferma invece il trasporto marittimo di Napoli e Salerno per lo sciopero dei lavoratori dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, dalle ore 00.00 del 15 alle ore 23.59 del 16 ottobre.

Il 15 ottobre toccherà al trasporto pubblico locale di Foggia, con la protesta dei lavoratori Ataf indetta da Faisa Cisal e Filt Cgil. Le fasce interessate saranno dalle 00.00 alle 5.30, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio.

Sempre il 15 ottobre si fermerà anche il trasporto merci su rotaia in Lombardia, dalle ore 00.00 alle ore 23.59, per la protesta dei lavoratori Db Cargo Italia indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie.

Il 16 ottobre lo sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante di EasyJet, dalle 00 alle 23.59.. Nello stesso giornosi ferma per 24 ore il personale Sicuritalia IVRI all'aeroporto Marco Polo di Venezia, mentre a Napoli il personale viaggiante EAV si fermerà dalle 19.30 alle 23.30. A Bergamo è inoltre previsto uno stop di 24 ore del personale Arriva Italia dell'unità produttiva di Bergamo.

Il 16 ottobre è anche la data dello sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco proclamato da FP CGIL, dalle 10 alle 14.

Inoltre, dal 16 al 20 ottobre, è previsto il fermo dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi in Sicilia, dalle 00.01 del 16 alle 24 del 20 ottobre.

Per la scuola sono tre le date da segnare in rosso: 2 e 30 ottobre, in occasione degli scioperi generali, e 16 ottobre, quando è prevista la mobilitazione nazionale di settore.

La scuola si ferma infatti il 16 ottobre per lo sciopero nazionale di tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, proclamato da Sisa per l'intera giornata.

Al centro della protesta ci sono i salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione, e il lavoro precario.

Il mese si chiude con un secondo sciopero generale, quello del 30 ottobre, proclamato da USI-CIT per l'intera giornata. La mobilitazione riguarda il personale dipendente pubblico e privato, scuola compresa, ma sono esclusi i settori del trasporto aereo, ferroviario, pubblico locale e marittimo.

La protesta è stata proclamata contro l'aumento delle spese militari, la produzione e l'esportazione di armi e per le rivendicazioni indicate dall'organizzazione sindacale.

2 ottobre: sciopero plurisettoriale nazionale CSLE; treni dalle 11 alle 14.

3 ottobre: trasporto pubblico AMT Genova.

5-7 ottobre: magistrati onorari.

8 ottobre: FS Security Sicilia.

9 ottobre: ATM Milano; dal 9 al 13 ottobre fermo del trasporto merci in Calabria.

10 ottobre: tramvia Gest Firenze.

12 ottobre: Amtab Bari; Wind Tre; dalle 21.01 del 12 alle 21 del 13 ottobre RFI Sicilia.

14 ottobre: sciopero generale regionale in Toscana.

15 ottobre: Ataf Foggia; DB Cargo Italia in Lombardia.

16 ottobre: scuola nazionale SISA; EasyJet; Vigili del Fuoco; Sicuritalia IVRI aeroporto di Venezia; EAV Napoli; Arriva Italia Bergamo; dal 16 al 20 ottobre autotrasporto merci in Sicilia.

30 ottobre: sciopero generale nazionale USI-CIT, con esclusione dei principali settori del trasporto.