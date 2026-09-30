Volo Flydubai per Tel Aviv atterra in Arabia Saudita, media: escluso dirottamento dopo l'emergenza

(Adnkronos) - Il volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Lo riportano i media israeliani, secondo cui l'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di "interferenza illecita" e un altro segnale di emergenza generale, sarebbe dovuto a un alterco a bordo del volo, stando a fonti della sicurezza israeliana. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

Secondo i dati di tracciamento del volo, inizialmente il volo Flydubai ha inviato il codice transponder 7700, un segnale di emergenza internazionale. Poco dopo, ha inviato il codice 7500, che indica un tentativo di dirottamento o un'interferenza illecita.

Secondo fonti della sicurezza, caccia dell'aeronautica israeliana sono decollati in direzione dell'aereo.