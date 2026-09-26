1-7 ottobre, è la Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno

Dal 1° al 7 ottobre torna la Settimana per l'Allattamento Materno (SAM), promossa in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano (MAMI) per sensibilizzare sull'importanza dell'allattamento e rafforzare il sostegno alle mamme e alle famiglie.

Il motto scelto quest'anno dalla World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) è “Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works”, tradotto dal MAMI con “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”.

La campagna 2026 parte da un principio semplice: valorizzare le politiche, le esperienze e le pratiche che hanno dimostrato di essere efficaci nel favorire l'avvio precoce e il mantenimento dell'allattamento, monitorandone i risultati per poterle consolidare ed estendere. L'obiettivo è costruire sistemi di supporto solidi, resilienti e sostenibili, mettendo in rete tutti gli attori coinvolti nell'allattamento e rafforzando la collaborazione tra servizi, professionisti, istituzioni, organizzazioni e comunità.

Un investimento di salute

L'allattamento materno rappresenta un investimento di salute per il bambino, la mamma e l'intera comunità. Il latte materno è infatti l'alimento più adatto al neonato e contiene i nutrienti necessari dalla nascita e durante la crescita.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF raccomandano l'allattamento esclusivo nei primi sei mesi di vita e, successivamente, la prosecuzione dell'allattamento insieme all'introduzione degli alimenti complementari, dove possibile, fino ai due anni di età.

Sostenere l'allattamento significa però anche creare attorno alle mamme e alle famiglie condizioni favorevoli, offrendo informazioni corrette, accompagnamento e sostegno fin dai primi giorni di vita del bambino.

Rafforzare ciò che funziona

Sono quattro le parole chiave individuate dalla campagna 2026: informare, sull'importanza di monitorare i progressi raggiunti; consolidare, rafforzando la presenza dell'allattamento nelle politiche e nelle linee guida della “catena calda”; allearsi, aumentando la collaborazione tra soggetti e organizzazioni; attivare, mettendo a frutto le esperienze acquisite per migliorare la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento.

Un approccio che punta quindi non soltanto a sensibilizzare, ma anche a misurare i risultati, individuare le esperienze che funzionano e trasformarle in pratiche sempre più diffuse e consolidate.

La Settimana in Piemonte

Anche quest'anno le Aziende Sanitarie piemontesi partecipano alla Settimana per l'Allattamento Materno con iniziative organizzate sul territorio e rivolte alle mamme, ai papà, ai bambini, alle famiglie e alla comunità.

Gli appuntamenti rappresentano un'occasione per incontrare i professionisti, ricevere informazioni, conoscere i servizi disponibili e condividere esperienze, contribuendo a costruire una rete sempre più forte intorno alle famiglie.

Per saperne di più

Il programma delle iniziative organizzate dalle Aziende Sanitarie e tutti gli approfondimenti sulla Settimana per l'Allattamento Materno 2026 sono disponibili sul portale della Regione Piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/settimana-mondiale-per-lallattamento-al-seno-1-7-ottobre