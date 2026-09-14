Kallas “Geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell’Artico”

ROVANIEMI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - L'Unione europea ha "bisogno di più rompighiaccio" per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. "Immagino che siamo tutti d'accordo, guardando alla situazione geopolitica, ai cambiamenti climatici e all'apertura delle rotte marittime, che abbiamo bisogno di avere più rompighiaccio", ha detto Kallas. L'Unione europea, ha poi ricordato, prevede in questi casi una procedura e dunque degli appalti. "Chi presenterà l'offerta migliore avrà l'appalto", ha concluso.(ITALPRESS).-Foto Ipa Agency-
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