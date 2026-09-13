Centrosinistra, Schlein “E’ tempo di accelerare sul programma comune”

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - "Ora è tempo di accelerare sul programma comune". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, chiudendo la Festa nazionale dell'Unità, a Reggio Emilia."Non partiamo da zero, ma non basterà una somma di proposte concrete per quanto valide. Servono i valori, una visione del presente e del futuro che emancipi le persone dal bisogno - ha aggiunto Schlein -. Un sogno collettivo, una speranza di un Paese migliore che non ti abbandona nella solitudine e nella fatica ma che ti tende una mano. Non è sufficiente un semplice ritocco del modello neoliberista che ha fallito e chge ha mostrato la sua insostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale, ci serve il coraggio di ripensare il modello di sviluppo"."Ho chiesto ai nostri alleati di non affinare questo programma chiusi nelle nostre stanze di partito, ma di farlo tra la gente", ha sottolineato la leader dem."Noi non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari ma per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme per l'Italia - ha proseguito -. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa. Un partito che si è dimostrato vitale, saldo, forte, e che vogliamo mettere generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario, per una nuova agenda per l'Italia. Abbiamo lavorato per un partito empatico, vicino ai bisogni e alle speranze delle persone. Speranza è una parola importante e la dobbiamo riaccendere"."E' stato un Governo inutilmente lungo. Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni... Avevano i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani - ha affermato la segretaria del Pd, per la quale il record di durata del Governo "squarcia la loro propaganda. Basta col vittimismo, siete lì da 4 anni, se avete fallito la colpa è vostra, non può essere sempre di qualcun altro".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).