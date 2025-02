Alpini, mancano 85 giorni all'Adunata di Biella: firmata la costituzione del Comitato d'Onore FOTO e VIDEO

Nuova tappa di avvicinamento all'Adunata nazionale di Biella: a 85 giorni esatti dalla storica manifestazione, questa mattina, 12 febbraio, è stata firmata la costituzione del Comitato d'Onore alla presenza di autorità civili, militari, locali e regionali. Assente alla firma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, trattenuto all'ultimo momento per importanti impegni istituzionali, ora presente nella sede di via Ferruccio Nazionale, a Biella, per un saluto alle penne nere biellesi.

“È un atto importante – ha spiegato a Palazzo Oropa il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri – perchè sancisce l'impegno di tutte le realtà scese in campo per l'organizzazione e la realizzazione della 96° edizione dell'Adunata Alpina. È sicuramente un momento di grande orgoglio e di forte responsabilità. Un grazie a tutte le istituzioni, sarà un grande evento. Tutto il territorio, infatti, sta dimostrando di avere passione, desiderio e 'fame' di Adunata. Un evento sempre sognato e ora tramutato in realtà. Siamo pronti per tutto questo”.

Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco di Biella Marzio Olivero e l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo: “L'Adunata è un momento nazionale di grande rilevanza, uno dei momenti clou del 2025 per il capoluogo di provincia e la regione. Frutto di un'azione corale, il successo sarà assicurato”. Infine, nel suo intervento, il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero ha posto l'attenzione sui valori da diffondere e trasmettere per tale ricorrenza, come la memoria e la solidarietà. “Questo è lo spirito dell'Adunata che sarà partecipata e sancirà la nostra presenza” ha concluso.