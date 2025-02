Biella, Cirio incontra gli Alpini: “L'Adunata 2025? Porterà risorse, immagine e promozione turistica” VIDEO

“L'Adunata Alpina 2025 a Biella? Un'evento che porterà risorse, conoscenza, immagine, promozione turistica in una delle aree più belle d'Italia”. Parola di Alberto Cirio, presidente del Piemonte che, nella tarda mattinata di oggi, 12 febbraio, si è recato in visita nella sede della sezione ANA di Biella per incontrare le penne nere e sottoscrivere l'adesione della Regione al Comitato d'Onore dell'Adunata, in programma dal 9 all'11 maggio nel nostro capoluogo di provincia.

“Siamo riconoscenti agli Alpini – sottolinea Cirio – all'ANA nazionale, alla sezione di Biella e a chi sta lavorando per la realizzazione di questo storico evento. L'invito è di venire a Biella per la 96° edizione dell'Adunata”.