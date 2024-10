ASL Biella, avviso di sciopero: ecco quando sarà

Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che i Sindacati USB PUBBLICO IMPIEGO e CIB UNICOBAS hanno proclamato lo sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori del Pubblico Impiego, della Scuola e dei VVF per la giornata di giovedì 31 ottobre 2024 con le seguenti modalità: per il personale turnista: da inizio turno del 31 ottobre 2024 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata; per il personale giornaliero o amministrativo: intera giornata.

Ha aderito allo sciopero l’Organizzazione Sindacale FISI. Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.