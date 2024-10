Malattia Emorroidaria: esiste un giusto rimedio? Presentata a Biella la monografia dei chirurghi Perinotti e Pozzo FOTO

Il 16 ottobre si è tenuta presso la Sala Convegni dell’Ospedale di Biella la presentazione della Monografia dal titolo “Malattia Emorroidaria: esiste un giusto rimedio?”, che vede come editor due chirurghi dell’ASL BI, Roberto Perinotti e Mauro Pozzo. Il libro è frutto della collaborazione di diversi chirurghi specialisti dedicati alla proctologia, tra cui: Mario Trompetto - Clinica “S. Rita”, Vercelli; Maurizio Roveroni - Ospedale Regionale “U. Parini”, Aosta; Gaetano Gallo - Dipartimento di Chirurgia, Università La Sapienza di Roma; Corrado Bottini - Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, Castellanza (VA).

“Abbiamo strutturato l’incontro come un “Talk-show” - afferma il dottor Roberto Perinotti, Responsabile S.S. Chirurgia Colorettale e Proctologica ASL BI - per coinvolgere l’uditorio composto da medici di medicina generale, chirurghi e infermieri dell’ASL BI su una patologia tanto antica quanto oggi dibattuta nelle sue varie sfaccettature”. “Questa guida – afferma il dottor Mauro Pozzo, Dirigente Medico S.C. Chirurgia Generale ASL BI e consigliere SICCR – verrà distribuita su tutto il territorio nazionale come strumento di lavoro pratico per i medici di famiglia che affrontano quotidianamente questa patologia di ampia diffusione, soprattutto come aggiornamento sulle attuali tecniche a disposizione di noi chirurghi”.

Ai partecipanti è stata omaggiata una copia della monografia, pubblicata con il patrocinio della SICCR (Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale ETS) ed edita da Pacini Editore - Quaderni di Medicina. Durante l’evento sono intervenuti anche il Direttore Generale ASL BI Mario Sanò, il Direttore Sanitario Eva Anselmo e il Direttore Amministrativo Paolo Garavana, oltre al Direttore del Dipartimento di Chirurgia e della S.C. Chirurgia Generale Roberto Polastri, che ha dichiarato “la chirurgia biellese è sempre stata un punto di riferimento per la patologia proctologica, tanto che il reparto da me diretto è centro formativo per le Scuole di Perfezionamento nazionali di due società scientifiche importanti: SICCR e ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani)”.