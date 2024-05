Biblioteca di Andorno sempre più tecnologica

Entrambe le postazioni dispongono di una connettività in fibra ottica a larghissima banda con metodo d’utilizzo a “Chiosco”, per preservare gli strumenti di lavoro ed anche gli utilizzatori, garantendo una navigazione in sicurezza, anche a tutela dei più giovani che spesso utilizzano gli spazi della Biblioteca per approfondire i propri percorsi di formazione e di studio.