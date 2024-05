Verzella: "C'è bisogno di un termovalorizzatore come questo, a Cavaglià?", VIDEO

L'hai voluta la bicicletta? Allora pedala!

Quelli del Movimento Valledora hanno preso alla lettera il detto: da Cavaglià a Biella in bici per ribadire il loro NO all'inceneritore. A volte mettere in chiaro le cose non basta e la protesta civile resta l'unica strada da percorrere, anche pedalando. C'è ancora parecchio lavoro da fare, in Regione.

C’è bisogno di un termovalorizzatore come questo, a Cavaglià? Assolutamente no, visto che è previsto incenerisca soltanto rifiuti industriali. La sua portata è tale che, per soddisfarne la “fame” sarà necessario importarli anche dall’estero. Via gomma, con i conseguenti volumi di traffico pesante nell’area. Nessun rifiuto urbano vi potrà essere conferito. Nessun tubo potrà portare calore alle case dei Cavagliesi, la distanza è eccessiva: il paragone con altri impianti urbani simili, ai confini di grandi città europee, è del tutto incongruo.

Emanuela Verzella,

Candidata al Consiglio Regionale per il Partito Democratico