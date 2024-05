Dal Nord Ovest - Tenta un furto in abitazione: il proprietario spara due colpi di pistola

Ha sparato due colpi di pistola (un'arma legalmente detenuta) durante la colluttazione con l'uomo che lo stava rapinando. Fortunatamente nessuno è stato colpito né ferito. Il malvivente, un 35enne che aveva cercato di mettere a segno un furto nell'appartamento della vittima settantenne, è stato fermato e arrestato dai carabinieri mentre fuggiva con la refurtiva.

L'episodio è avvenuto questa mattina in un appartamento di Castellamonte, in frazione Spineto. Il blitz dei militari è scattato dopo che un vicino aveva telefonato al 112 per denunciare il furto in atto. I carabinieri sono intervenuti con varie pattuglie, immediatamente confluite presso l’abitazione. Una di queste è riuscita a fermare il rapinatore mentre fuggiva nei prati. Tutta la refurtiva è stata recuperata.