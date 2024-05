Giro d'Italia, il percorso nel Biellese da Villanova a Oropa

Il Giro d'Italia farà tappa a Biella, sarà la seconda di questo importante momento sportivo. L'evento è previsto domenica 5 maggio. La partenza è da San Francesco al Campo, l'arrivo al Santuario di Oropa (Biella). Lunghezza del percorso 161 km con un dislivello di 2.300 m.

Partiti da San Francesco al Campo intorno alle 12,55 i corridori attraverseranno Loc Centro, Front, Favira, Rivarolo Canavese, Ozegna, San Giorgio Canavese, Caluso, Ponte di Mazzè per proseguire a Cigliano, Tronzano, Santhià, Fornace Crocicchio, quindi entreranno nel Biellese in Località Donna per arrivare a Mottalciata. Proseguirà verso Cossato, Valdengo, Valle San Nicolao, Campore, Crocemosso, Pray loc Gruppo, Oasi Zegna, Mosso Santa Maria, Picco, Nelva, Tollegno, scenderà a Biella per poi risalire a Favaro quindi Oropa. L'arrivo è previsto tra le 16,59 e le 17,27.

Dal punto di vista tecnico, come si legge nel sito del Giro d'Italia, "Sarà una tappa pianeggiante attraverso il Canavese e il Vercellese fino a Valdengo, dove poi si impenna e concatena un susseguirsi di salite e discese senza un attimo di respiro. Si scalano dapprima Crocemosso e Oasi Zegna fino ad arrivare alla salita pedalabile di Nelva. Discesa veloce su Biella dove inizia la salita finale di Oropa sul percorso “classico” già affrontato in diverse occasioni dal Giro d’Italia. Nella prima parte si percorrono strade piane, rettilinee e di larghezza normale costellate dei comuni ostacoli cittadini nelle zone urbane".

"Ultimi 11 km in salita da Biella fino al Santuario di Oropa. Prima parte, fino all’abitato di Favaro, con pendenze dolci. Nell’abitato di Favaro, con pavimentazione in porfido, si raggiungono le pendenze massime (attorno al 13%). La salita prosegue con numerose curve e con pendenze attorno al 9% fino all’arrivo su un rettilineo in porfido di 130 m largo 6.5 m".