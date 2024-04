Dal Nord Ovest - La serata rischia di finire in tragedia: 22enne in codice rosso

La serata rischia di finire in tragedia: 22enne in codice rosso (foto di repertorio)

Rischia di finire in tragedia quello che doveva essere un sabato serata come tanti, a Livorno Ferraris.

A farne le spese un giovane, 22enne, per il quale è stato necessario il ricovero in ospedale in seguito a una serie di gravi ferite, riportare a causa di una bottiglia rotta durante una rissa o un'aggressione avvenuta in uno dei locali del paese.

Soccorso dal personale del 118, il ragazzo è stato trasportato in ospedale e ricoverato in codice rosso. Le forze dell'ordine stanno indagando per far chiarezza sulla dinamica e sulle responsabilità dell'accaduto.