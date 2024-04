Dal Nord Ovest – Finisce contro un palo della luce, conducente estratto dalle lamiere

In data odierna, dopo le 8, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenute nel comune di Valduggia sulla Provinciale 76 per un incidente stradale autonomo, con un veicolo che è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto all'estricazione del conducente, poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Borgosesia. Il mezzo, invece, è stato messo in sicurezza in attesa del soccorso stradale per la rimozione.

Presenti sul posto Carabinieri e la Medicalizzata di Borgosesia.