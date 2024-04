Biella, trovato dai Carabinieri con 20 grammi di hashish: nei guai un 17enne

Nei giorni scorsi, a Biella, i militari della Sezione Operativa del NORM della Compagnia Carabinieri di Biella hanno proceduto al sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nella circostanza, i militari operanti, nel corso di un servizio effettuato nei pressi di un istituto scolastico del circondario biellese, servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, uno studente diciassettenne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di una ventina di grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish occultata nella biancheria intima.

Nella circostanza, veniva altresì segnalato alla Prefettura di Biella, un maggiorenne che poco prima si era approvvigionato dal minore di una piccola quantità di stupefacente.